Соблюдать нормы поведения во время предстоящих праздников призывают полицейские. За год только в Костанае зафиксировано более трехсот фактов нарушения тишины, за что виновные были привлечены к ответственности. Сотрудники полиции обещают быть лояльными к празднующим людям, но будут реагировать на сообщения о хулиганском поведении. Стражи порядка перешли на усиленный вариант несения службы.

336 фактов нарушения тишины было зарегистрировано полицией Костаная в этом году. Согласно прошлогодней статистике в городе шумели меньше. В основном, чересчур громко, и в неположенное время, люди ведут себя на квартирах, которые сдаются в аренду на сутки. И очень часто, по словам полицейских, арендаторы могут быть несовершеннолетними.

«Скопление молодежи, день рождения справляют, бывают такие моменты. Туда прибывают сотрудники полиции, действуют по обстоятельствам. Вызывают туда собственника квартиры, либо кто сдает эту квартиру, После несовершеннолетние доставляются в управление полиции, либо в отделы, Южный, либо Северный отдел полиции», — говорит начальник отдела МПС УП Костаная Ернур Алтаев.

А административные протоколы о нарушении составляются в отношении родителей доставленных несовершеннолетних. И именно им будут назначены штрафы за нарушение тишины в пять МРП, это почти 18,5 тысяч тенге. Наказать за это могут и юридические лица, то есть предприятия, субъекты малого предпринимательства, из-за деятельности которых был нарушен покой граждан. В таком случае штраф будет равен 30 МРП, то есть почти 111 тысячам тенге. За повторные нарушения в течение года сумма штрафа увеличится.

«В два раза больше уже будет увеличиваться. В выходные дни нарушение тишины начинается с 23:00 до 10 часов, а в будние дни с 22-х до 9:00 часов», — отметил Ернур Алтаев.

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