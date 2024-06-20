На усиление перешли полицейские Костанайской области. С чем связано?

Гарнизонный развод прошел сегодня на плацу Департамента полиции Костанайской области. Он проводился в рамках третьего этапа республиканского ОПМ «Правопорядка».

В регионе в этот период будут обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность более 900 полицейских и военнослужащих национальной гвардии.

Во время вступительной речи, начальник департамента Ерлан Файзуллин отметил , что с 16 июня вступили в законную силу изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Криминализированы и переведены с административного Кодекса в Уголовный «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Побои». За 4 дня уже зарегистрировано 24 таких факта. Изолированы в специальные помещения пять семейных дебоширов. В суд уже направлено одно уголовное дело.

«Немаловажным вопросом является обеспечение дорожной безопасности. С начала года на дорогах нашей области уже погибло 21 человек и 196 получили различные травмы. Необходимо усилить работу по выявлению грубых нарушений ПДД, влияющих на состояние аварийности, в том числе управление автотранспортом в нетрезвом виде и водителями лишенными права управления»,- акцентировал внимание личного состава Ерлан Файзуллин.

Кроме того, полицейскими в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан» будет организована работа и по выявлению фактов выброса мусора и загрязнения мест общего пользования.

Увеличена плотность нарядов в местах проведения культурно-массовых мероприятий и досуга горожан.

Департамент полиции Костанайской области обращает внимание граждан на неукоснительное соблюдение закона.

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