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На усиленный вариант несения службы перешла полиция. Заявление главы МВД

polisia.kz

На усиленный режим работы перешла полиция в преддверии новогодних праздников. В связи с этим на оперативном совещании министр внутренних дел поставил ряд конкретных задач перед сотрудниками по охране общественного порядка и обеспечению спокойствия граждан, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

– С сегодняшнего дня до особого распоряжения переходим на усиленный вариант несения службы. Поручаю: усилить охрану правопорядка, обеспечить безопасность граждан, увеличить количество пеших нарядов, определить ответственных за сохранность елок, оперативно пресекать правонарушения, обеспечить принцип “нулевой терпимости” и неотвратимости наказания. Всем особое внимание на законность и дисциплину. Требования народа и общества – полиция должна быть профессиональной и неподкупной. Мы должны соответствовать этому, – отметил Ержан Саденов.

Кроме того, на совещании личному составу было поручено провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.

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