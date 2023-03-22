На усиленный вариант несения службы перешли полицейские

Обстановка в стране стабильная. В дни празднования Наурыз мейрамы по Казахстану порядка 20 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии заступили на службу, передает Polisia.kz.

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В столичном центре оперативного управления министр внутренних дел Марат Ахметжанов провел оперативное совещание с личным составом региональных департаментов полиции.

– На вас выпала ответственная задача – нести службу в эти праздничные дни. Необходимо на высоком уровне обеспечить безопасность и покой наших граждан. Проявлять заботу, чуткость и внимательность к каждому гражданину и его обращению. Быть вежливыми и корректными. Люди должны быть уверены, что полиция и Национальная гвардия – всегда на страже, – отметил глава ведомства. Он также поздравил своих коллег с национальным праздником Наурыз. – Пусть этот светлый праздник принесет всем радость, мир, тепло и благополучие, – пожелал министр.

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