На усиленный вариант несения службы перевели полицию в РК

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
Вся полиция в третьей декаде ноября переведена на усиленный вариант службы, передает Polisia.kz.
Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей.
Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства. Основной акцент делается на принцип “нулевой терпимости” к любым мелким правонарушениям. Это и распитие алкоголя, и появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и другое.
Проводятся рейды по профилактике правонарушений среди подучетных лиц, имеющих защитное предписание, особые требования к поведению, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей. Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры по выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения. Основные направления операции – усиление охраны общественного порядка и профилактики на улицах. – Каждый сотрудник должен действовать четко, от имени закона. При этом быть вежливым и корректным. Закон для всех един. Неприкасаемых нет, – отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.