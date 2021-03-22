На водоемах Костанайской области начали взрывать лёд

Для предотвращения образования ледяных заторов на реках и искусственных водоемах в регионе приступили к проведению взрывных работ. Рыхление льда на реках в преддверии весеннего паводка, по опыту прошлых лет, показало свою эффективность в деле недопущения подтопления прибрежных территорий вблизи населенных пунктов.

20 марта в Карасуском районе на реке Карасу прогремели сразу 2 взрыва. Первый взрыв бригада взрывников произвела перед платиной, в трёх километрах от села Белозерка. Второй – перед автомобильным мостом, в 300-х метрах от села Зеленовка. При этом было забурено 140 скважин. Толщина ледового покрытия в местах подрыва в пределах от 90 до 110 сантиметров.

В это же день на территории Жангельдинского района, вблизи с. Ошаганды, в целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реке Сарыозен.

Запланирована операция по измельчению льда на небольшой реке Тюнтюгур возле поселка Карамырза. Место взрыва выбрали не случайно. В апреле прошлого года паводковыми водами здесь было подтоплено несколько десятков жилых домов. Организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади взрыва и толщины льда. Для эффективности взрыва, специалисты предусмотрели необходимое расстояние между скважинами и количество требуемой взрывчатки.

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