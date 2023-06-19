На водоемах Костанайской области спасены два человека

17 июня совместно со спасателями-общественниками на реке Шортанды в районе городского пляжа Житикары спасен человек. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Во время патрулирования водной акватории сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда Житикары обнаружили смельчака, который нуждался в помощи.

Мужчина 1988 года рождения заплыл за буйки, а вернуться обратно на пляж у него не хватило сил.

Усилиями спасателей ОСО и спасателей-общественников мужчину вытащили из воды и на лодке доставили на берег.

На следующий день вечером 18 июня трагедия едва не произошла на реке Тобол в Костанае. Молодой человек 2004 года рождения купался на центральном пляже. Он долгое время находился в воде и к тому же заплыл за ограничительные буйки.

В ходе мониторинга реки сотрудники ОСО заметили человека, который махал руками и звал на помощь. От долгого пребывания в прохладной воде судорога свела ему ногу. Спасатели на катере доставили его на берег и оказали пловцу медицинскую и психологическую помощь. Провели разъяснительную беседу.

Сотрудники ДЧС напоминают о соблюдении правил безопасного поведения на воде в купальный сезон.

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