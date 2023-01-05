На вопрос о 20 тысячах террористов ответил генпрокурор

Генеральный прокурор Берик Асылов ответил на вопрос о 20 тысячах террористов во время январских событий в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Разная информация поступала, в том числе и такая. По действиям правонарушителей нам тогда казалось… Разная информация поступала, в том числе и от граждан, что зарубежные преступники есть, в том числе говорили на иностранных языках — на кыргызском, узбекском, на разных», — сказал Асылов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что у общества также появилось ощущение, что все нападавшие были террористами.

«Все лица, совершившие террористические акты, считаются террористами. Необязательно ему с бородой или с автоматом бегать. Даже многие правоохранительные органы, когда расследовали, мне задавали вопрос: где эти террористы? И у общества такой же вопрос появился.

Террористы официально не заявляли, что они террористы. По всем их действиям, когда они нарушали, сжигали, брали акимат, мы считаем, что они совершили террористический акт, и, естественно, террористами их считаем», — добавил генпрокурор.