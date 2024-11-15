По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах депутатов маслихатов по Казахстану на 20:00 составила 58,55%.
Самая высокая активность избирателей зафиксирована в Туркестанской области — 77,58%. Далее идут Актюбинская область с показателем 75,69% и область Жетісу — 74,09%.
В Костанайской области проголосовали 57,14% избирателей. Самая низкая явка отмечена в Алматы — 37,70%. В Астане показатель составил 42,92%, в Шымкенте — 44,72%.
Явка по регионам:
- Астана — 42,92%;
- область Абай — 68,22%;
- Акмолинская область — 56,08%;
- Актюбинская область — 75,69%;
- Алматинская область — 60,41%;
- Атырауская область — 54,16%;
- Западно-Казахстанская область — 55,27%;
- Жамбылская область — 61,92%;
- область Жетісу — 74,09%;
- Карагандинская область — 56,42%;
- Костанайская область — 57,14%;
- Кызылординская область — 71,58%;
- Мангистауская область — 61,86%;
- Павлодарская область — 60,23%;
- Северо-Казахстанская область — 62,75%;
- Туркестанская область — 77,58%;
- область Ұлытау — 54,61%;
- Восточно-Казахстанская область — 65,48%;
- Алматы — 37,70%;
- Шымкент — 44,72%.
Стресс помогает собраться — пока не начинает разрушать организм
Кибератака на BilimClass: что известно о сбое
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.