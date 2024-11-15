По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах депутатов маслихатов по Казахстану на 20:00 составила 58,55%.

Самая высокая активность избирателей зафиксирована в Туркестанской области — 77,58%. Далее идут Актюбинская область с показателем 75,69% и область Жетісу — 74,09%.

В Костанайской области проголосовали 57,14% избирателей. Самая низкая явка отмечена в Алматы — 37,70%. В Астане показатель составил 42,92%, в Шымкенте — 44,72%.

Явка по регионам:

Астана — 42,92%;

область Абай — 68,22%;

Акмолинская область — 56,08%;

Актюбинская область — 75,69%;

Алматинская область — 60,41%;

Атырауская область — 54,16%;

Западно-Казахстанская область — 55,27%;

Жамбылская область — 61,92%;

область Жетісу — 74,09%;

Карагандинская область — 56,42%;

Костанайская область — 57,14%;

Кызылординская область — 71,58%;

Мангистауская область — 61,86%;

Павлодарская область — 60,23%;

Северо-Казахстанская область — 62,75%;

Туркестанская область — 77,58%;

область Ұлытау — 54,61%;

Восточно-Казахстанская область — 65,48%;

Алматы — 37,70%;

Шымкент — 44,72%.

Стресс помогает собраться — пока не начинает разрушать организм Рабочие дедлайны, тревожные новости и повседневные заботы могут накапливаться и портить настроение на весь день....

Кибератака на BilimClass: что известно о сбое Работу образовательной платформы BilimClass восстановили. Об этом сообщили в компании по состоянию на 09:00 29...