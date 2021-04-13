На выборы акимов в Казахстане понадобится более 17 миллиардов тенге

В Мажилисе рассматривают проект поправок в Конституционный закон «О выборах» в Казахстане и сопутствующий ему законопроект. На выборы 800 акимов потребуется 17,6 миллиарда тенге. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров, передает Tengrinews.kz.

Законопроект предусматривает введение выборности акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Предлагается внести 67 поправок: установление порядка назначения выборов, выдвижения, регистрации кандидатов, проведения выборов, регистрации акимов городов, районного значения, сел, поселков, сельских округов; требования к кандидатам; способы выдвижения; сроки этапов проведения выборов, а также сбор подписей в поддержку кандидатов, подсчет голосов.

«Финансирование прямых выборов акимов будет осуществляться через местные бюджеты. Однако, учитывая нормы Бюджетного кодекса об обязательной компенсации потерь местного бюджета в период действия трансфертов общего характера, в ближайшие два года выборы будут финансироваться через ЦИК. С 2023 года эти расходы будут включены в базу расходов местных бюджетов и будут учтены при расчете в трансфертах общего характера. Понадобится порядка 17,6 миллиарда тенге, из них 4,8 миллиарда тенге в этом году на проведение выборов более 800 акимов», — пояснил Алишер Абдыкадыров.

Президент страны ранее заявлял, что прямые выборы акимов должны состояться в 2024 году.

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