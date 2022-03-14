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На закуп сахара выделено 850 миллионов тенге в Костанайской области

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Сегодня аким Костанайской области провел совещание по вопросам стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, в том числе рассмотрели вопрос по обеспечению населения сахаром.

На сегодняшний день в стабилизационном фонде продовольственных товаров области имеется запас сахара, который будет реализовываться через торговые сети.

«В свою очередь, торговые сети будут продавать сахар лимитировано, это позволит избежать вывоза сахара за пределы области. Также, через АО «Продкорпорация» поставщиками в ближайшее время будет закуплен сахар. Дополнительно, прорабатывается вопрос завоза сахара из других стран. Кроме того, дал поручение дополнительно выделить средства в сумме 850 миллионов тенге на закуп сахара», — сообщил Архимед Мухамбетов.

В данном направлении в области принимаются ряд мер. Акиматами городов и районов на ежедневной основе проводится мониторинг на социально-значимые продовольственные товары.

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