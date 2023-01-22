На зарплату в 300 тысяч не идут. Кадровый голод может стать причиной сбоев в работе автобусов

Большая часть водителей автобусов предпенсионного и пенсионного возраста, и они в любой момент могут уйти на заслуженный отдых.

А вот молодежь в эту профессию идет неохотно, в том числе и по причине жестких законодательных норм

Нурлан Сакенов работает водителем уже восемь лет. Рабочий день, говорит мужчина, начинается очень рано. В 5.30 он уже заводит автобус, а к 11 вечера только заканчивает. Нурлану, как и другим водителям, ежедневно приходится сталкиваться не только с трудностями на дороге, но и недопониманием, а порой и конфликтами с пассажирами.

«Люди разные бывают, кто-то понимает нашуработу, кто-то не понимает. Кто-то очень с утра психует на нас, где-то там интервал может быть не соблюдаем», — говорит водитель автобуса Нурлан Сакенов.

Нурлан входит в двадцать процентов водителей компании СТА, которым чуть больше тридцати лет. Остальные восемьдесят процентов водителей автобусов — это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Такая ситуация сложилась у многих перевозчиков не только в нашем регионе, но и в целом по Казахстану.

«На сегодняшний день имеется кадровый голод, так как сегодня чтобы получить категорию Д и управлять автобусом необходимо иметь стаж Д1 не менее трех лет и быть старше 25 лет, таким образом на сегодня большая часть водителей предпенсионного возраста», — говорит заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Чтобы такое положение дел изменить, Ассоциация перевозчиков Костанайской области обратилась в транспортный комитет с просьбой внести изменения в действующее законодательство. А если точнее, то изменить пункт касающийся стажа — снизить его с трех лет до одного года. Ведь при приеме на работу водители проходят и обязательную трехмесячную стажировку, после которой часть отсеивается. Пока этого не случилось, работодатели стараются заинтересовать заработной платой.

«На данный момент мы стараемся именно материально поддерживать водителей. Выплачиваем им всё соцобеспечение, то есть это пенсионные, медстрахование и зарплата довольно таки достаточно не менее 300 тысяч тенге на данный момент», — объяснил заместитель директора ТОО «Компания STA» Юрий Панасенко.

По словам Юрия Панасенко, если поправки в закон не внесут вполне возможно, что в какой-то момент кадровый голод просто парализует работу общественного транспорта. Выходить на маршрут будет попросту некому.

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