После довольно длительной паузы, продолжавшейся почти неделю, поздним вечером минувшей пятницы на Земли началась магнитная буря. Геомагнитное поле стало слабо возмущенным, а с 21 часа наблюдаются магнитные бури с интенсивностью от слабой до средней, класса G1-G2. сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.
«Учитывая тот факт, что за последние дни сильных вспышек на Солнце не наблюдалось, и было лишь две вспышки, уровень которых находился на нижней границе среднего класса М, то, скорее всего, причиной данной магнитной бури стало попадание нашей планеты в очередной поток быстрого и плотного солнечного ветра, скорость которого, по данным космических аппаратов, со вчерашнего вечера составляет 500-600 км/с, при норме в 350-400 км/с. В свою очередь, источником этого более быстрого и плотного солнечного ветра стала очередная, очень большая корональная дыра, занимающая почти весь юго-восточный квадрант нашего светила», — сообщил синоптик.
По прогнозам, окончание магнитной бури ожидается сегодня.
Далее, до конца дня, и в воскресенье геомагнитное поле будет преимущественно в слабо возмущенным состоянии. Вероятность магнитных бурь в воскресенье оценивается невысоко, и составляет около 26%.
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