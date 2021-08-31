На Землю обрушится магнитная буря

2 сентября на Землю обрушится очередная магнитная буря.
Геомагнитные возмущения уровня G1 (слабая буря) будут ощущаться в течение одного дня, 1 и 3 сентября возможны более слабые колебания, сообщает asn24.ru.
После этого наступит затишье: других магнитных бурь в сентябре не ожидается.
Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты «ударяют» выброшенные Солнцем сгустки плазмы.
Организм человека может отреагировать на магнитные колебания головными болями, бессонницей, упадком сил, депрессией, скачками давления и нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Возможны обострения хронических заболеваний.
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