В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что 3 сентября 2023 года на Землю обрушится очередная магнитная буря, передает Zakon.kz.

Ученые говорят, что геомагнитные возмущения начнутся в ночь на воскресенье, к утру сила удара достигнет 5 баллов, затем пойдет на спад.

«На Землю обрушится первая этой осенью магнитная буря».

Данная активность не считается мощной, но, тем не менее, метеозависимым людям стоит в этот период внимательней отнестись к своему здоровью.

Специалисты напоминают, что в такие дни следует бережнее относиться к своему организму, избегать перегрузок и нахождения под солнцем, совершать пешие прогулки на свежем воздухе, употреблять легкую пищу.

Ранее сообщалось, что в первый день осени на Солнце произошла вспышка класса M1.2.

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