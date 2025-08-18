Со вторника, 19 августа, на магнитное поле Земли начнёт воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав 1-2-дневные магнитные бури среднего уровня. Об этом сегодня, 18 августа, рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН

Дыра хорошо различима на поступающих изображениях Солнца, на которых наблюдается как тёмная структура размером около полумиллиона километров, занимающая значительную часть видимого солнечного диска.

Корональные дыры таких размеров являются источником солнечного ветра высокой скорости. В окрестностях Земли скорость ветра, как ожидается, начнёт расти уже со второй половины сегодняшнего дня и до завтра может увеличиться с текущих 300 до 800-900 км/с.

Пик воздействия на Землю, по предварительным расчетам, придётся на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды.

Ранее бури сравнимой силы наблюдались 8-9 августа — тоже в результате действия солнечных корональных дыр. В ночь с 8 на 9 августа в северо-восточных регионах страны в прошлый раз наблюдались заметные полярные сияния.

В настоящее время вероятности сияний также повышены на период со вторника на среду, в том числе для европейской части страны.

