На жалобы родителей пациентов костанайской детской больницы ответило руководство учреждения

Фото пациентки
До 2019 года детская больница по улице Леонида Беды была городской, сейчас она часть Костанайской областной детской больницы, основной корпус которой находится по улице Быковского.
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Правда, уже два года, многие отделения ютятся в здании областного роддома. Причина — затянувшийся ремонт в основном здании. Все это время в соцсетях появляются гневные сообщения костанайцев о состоянии детской больницы, в том числе в корпусе по Леонида Беды, где нет ни новой мебели, ни постельного белья.
«Что касается мягкого инвентаря, то в 2020 году был произведен закуп, который распределили по двум корпусам, Быковского и Беды, на втором корпусе мы запланировали закуп, подали заявку, но у нас затянувшийся ремонт, закуп отсрочен, но планируется», — сообщила заместитель главного врача Костанайсккой областной больницы Динара Ибрашева.
Это здание было капитально отремонтировано в 2002 году, затем здесь делали небольшой косметический ремонт. Планировалось, как только будет готов корпус на Быковского, возьмутся за здания по Беды. Если закрывать сейчас, то детей из этих отделений, в том числе и инфекционного, нужно будет переводить. А куда? Основной корпус стоит недоделанный. Отделения не закроешь, отмечают представители Костанайской областной детской больницы.
«Мы понимаем, что условия пребывания, но основное лечение проводится наше отношение к пациентам, весь персонал, как могут. Все понимают, это все откладывает отпечаток, но койко-место есть и лечение оказываем по протоколу», -отметила Динара Ибрашева.
Что касается питания, то, как отметила Динара Ибрашева, каждый день закрепленный врач дегустирует всю пищу. Последняя жалоба на качество еды, отметила она, в результате проверки подтверждения не нашла.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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