На жительницу дома подали в суд из-за отсутствия оплаты на обслуживание дома в Костанае

Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску ТОО «К» к гр.Н. о взыскании задолженности по платежам на содержание жилища.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Как сообщает пресс-служба областного суда, в иске ТОО «К» заявляет, что ответчица длительное время не оплачивает расходы на обслуживание общего имущества объекта кондоминиума. Исполнительная надпись отменена по заявлению ответчика.

В процессе подготовки дела суд установил, что договор между ТОО «К» и гр.Н. на обслуживание жилого дома не заключался. Деятельность истца по содержанию и обслуживанию дома, противоречит нормам жилищного законодательства.

Иск без заключенного договора был бы обоснован, если истец являлся бы простым товариществом либо объединением собственников имущества, либо кооперативом собственников квартир.

При данных обстоятельствах, суд принял решение в удовлетворении иска — отказать.

Решение суда не вступило в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.