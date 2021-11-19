Набираем заказы. Владельцам костанайского общепита сказали, что будет с новогодними корпоративами

В Костанайской области количество предприятий-аутсайдеров по проекту «Ашык», все еще остается высоким. Об этом заявили представители Палаты предпринимателей. Сегодня их 693. При этом сами бизнесмены говорят о том, что система контроля чекина не совершенна- клиенты, которые проводят QR-код через приложения Каспий и Народного банка, у них, как посетители не учитываются. Отсюда и проблемы.

Сейчас по проекту Ашык в Костанайской области работают больше 5 тыс. предприятий. Наибольшее количество участников зафиксировано в торговле, учебных заведениях и общепите. И при этом, как отмечают в палате предпринимателей, количество ежедневно вступающих в проект новых участников значительно снизилось с конца сентября, в среднем не больше 5-7 новых заявок.

«Примечательно, что больше 2 тысяч было в октябре. Был большой поток звонков . Причина — нулевые чекины в течение двух недель были не зафиксированы», — сказал начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Сейчас ситуация немного изменилась, продолжил Роберт Юсупов, количество аутсайдеров — уменьшилось до 693. 26% из них — это объекты торговли, 24,6 % — общепита, 13,8% — учебные заведения. Вместе с тем эта цифра все еще остается очень значительной, подчеркивают в палате предпринимателей. При этом сами бизнесмены зачастую не согласны с этой статистикой.

В палате предпринимателей, в свою очередь, отмечают, что об этой проблеме знают, и надеются на ее скорейшее разрешение со стороны разработчиков. Еще один вопрос, который озвучили представители общепита — это новогодние корпоративы и их проведение. Сейчас они набирают заказы и боятся, что из-за новых постановлений санврача их придется отменять. Но в департаменте санэпидконтроля подчеркнули, регион находится желтой зоне и участникам «Ашык» разрешено проведение банкетов, но не более 70 посадочных мест и с 50-процентным заполнении зала. Прописано и время — до часа ночи — не участникам «Ашык» и участникам — до 3 часов ночи.

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