Наблюдатель из Костаная рассказал, как проходят выборы

10 января в Казахстане проходят выборы в Мажилис парламента и маслихаты Республики Казахстан. В них принимает участие пять политических партий — Nur Otan, Ак жол, Ауыл, Народная партия Казахстан и Adal. По словам руководителя центра непартийного наблюдения за выборами по Костанайской области Болата Калиева, выборы проходят стандартно.
«Согласно международной хартии о честных выборах, в нашей стране был создан центр непартийного наблюдения за выборами. Наш областной центр объединил семь неправительственных организаций в Костанайском регионе, которые согласно последнему постановлению внесли изменения в свой устав и законным образом участвуют в подготовке наблюдателей и их участия в выборном процессе. На сегодняшний момент было подготовлено более 750 наблюдателей, которые участвуют в данном процессе. Все наблюдатели прошли специальные семинары в направлении законодательства и психологические тренинги. На данный момент явных нарушений выявлено не было, наблюдатели работают с 6 утра, надеемся, что выборы пройдут спокойно и на должном уровне»,- рассказал Болат Калиев.
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