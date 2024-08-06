Набрали высокие баллы, но не остались без гранта. Что будет с такими абитуриентами

Что будет с абитуриентами, которые набрали высокие баллы, но не получили грант, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

Саясат Нурбек отметил, что государственный образовательный заказ выделяется в первую очередь на те специальности, которые приоритетны для государства. В их числе инженерно-технические, педагогические и IT-специальности. И с этого года на такие специальности, как тепловая энергетика, гидрогеология, ветеринария, сельское хозяйство.

«Это ребята, которые не получили грант, подали (заявки на грант – ред.) на неприоритетные для государства специальности», — указал он.

По его словам, эти 70 тысяч абитуриентов, которые набрали высокие баллы, но не получили гранты, могут претендовать на аналогичные сертификаты акиматов и вузов.

«Мы разговаривали с акиматами и с фондом «Қазақстан халқына», чтобы они обращали внимание в первую очередь на этих ребят, которые получили высокие баллы. Ректорских грантов очень много у нас в этом году, будут выбирать именно из этого поля. Дальше мы думаем, будет «драка» ректоров за этих талантливых ребят. Также те гранты, которые останутся неиспользуемыми, будут распределены среди этих ребят. То есть уже 6-7 тысяч грантов таргетированно будут идти на этих ребят», — резюмировал Саясат Нурбек.

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