Нацбанк и KASE сделали заявление о курсе тенге, передает Tengrinews.kz.
В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла.
«Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель, снизившись за день на 14 процентов и более чем на 60 процентов с начала года. Продолжается падение на мировых фондовых и валютных рынках. Российский рубль ослаб за день на 7,3 процента, а с начала года — более чем на 30 процентов.
В этих условиях для ограничения дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан Национальный Банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» принял решение о проведении торгов по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года в форме Франкфуртского аукциона.
Решение о проведении торгов в виде Франкфуртского аукциона позволит удовлетворить имеющиеся заявки клиентов и не допустить дестабилизации ситуации на валютном рынке», — сказано в заявлении.
Информация о дальнейшем режиме торгов будет предоставлена позже.
Ранее сообщалось, что большинство обменников Нур-Султана и Алматы перестали продавать доллар. Некоторые пункты установили цену в 482 тенге за американскую валюту.