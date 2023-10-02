Нацбанк Казахстана ожидает увеличения продаж валюты из Нацфонда

В сентябре обменный курс USDKZT ослаб больше 3% второй месяц кряду (3,4% в сентябре) до 474,99. Среднедневной объем торгов на KASE за прошлый месяц вырос со 158 млн USD до 162 млн USD. Общий объем торгов составил 3,4 млрд USD. Об этом сообщает Телеграм-канал Tengenomika/

Так, Нацбанк осуществлял продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет. Объем за сентябрь составил 1,2 млрд USD (что и ожидалось в прогнозе 1,1-1,2 млрд USD). Доля продаж из Нацфонда резко выросла и составила 34% от общего объема торгов (выше на 12%, чем в августе).

Также, в целях поддержания валютной доли активов ЕНПФ на уровне 30% регулятор в августе продолжил осуществлять покупки инвалюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 200 млн USD или порядка 6% от общего объема рынка. КФГД также купил валюты на 60 млн USD.

Судя по релизу, продажи валютной выручки квазигоссектором в сентябре не осуществлялись.

Наконец, Нацбанк прогнозирует, что по ориентирам Минфина в октябре планируется увеличение продаж валюты из Нацфонда в размере от 1,5 до 1,6 млрд USD, что является рекордным показателем. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в сентябре ожидается в размере от 100 до 150 млн USD.

Прямых валютных интервенций в сентябре Нацбанк не проводил. Получается, что несмотря на рост чистых продаж на валютном рынке со стороны Нацбанка по сравнению с предыдущими периодами, но при отсутствии продаж со стороны КГС, курс тенге существенно ослаб.

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