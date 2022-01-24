Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

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Национальный банк Казахстана объявил о повышении базовой ставки до 10,25 процента годовых, передает Tengrinews.kz.
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«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 10,25 процента годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентного пункта. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,25 процента, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 9,25 процента», — говорится в сообщении пресс-службы Национального банка.
В Нацбанке отмечают, что решение принято с учетом необходимости снижения инфляционных ожиданий и вхождения инфляции в установленный целевой коридор 4-6 процентов к концу 2022 года.
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