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Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по пенсионным активам ЕНПФ

Фотография для новости Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по пенсионным активам ЕНПФ

Фото взято с сайта mtrk.kz

Национальный Банк Республики Казахстан информирует об участии за счет пенсионных активов ЕНПФ в первичном размещении IPO простых акций АО «Эйр Астана». Об этом сообщает пресс-служба Национального банка РК.

14 февраля в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ приобретены простые акции АО «Эйр Астана» на сумму 24,9 млрд тенге по цене 1 073,83 тенге за одну акцию. Общее количество приобретенных акций составило 23 168 975 штук или 6,5% от общего количества выпущенных акций компании.

«Приобретение простых акций высококачественных казахстанских эмитентов направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе. Решение об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в простые акции АО «Эйр Астана» было основано на стабильных финансовых показателях, а также высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды. Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии», — сообщили в Нацбанке РК.

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