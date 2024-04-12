Нацбанк Казахстана сделал заявление по базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами. Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий.

Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Оно начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции.

Годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 9,1%, формируясь несколько выше прогнозной траектории. Отклонение происходило под влиянием более быстрого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Снижению инфляции способствует умеренно жесткая денежно-кредитная политика и снижение мировых цен на зерновые.

Месячная инфляция замедлилась в марте до 0,7% после всплеска в предыдущем месяце (1,1%), сложившись при этом выше среднеисторических значений (0,6%). Схожая динамика наблюдается и по показателям базовой и сезонно-очищенной инфляции – значимое снижение в марте после резкого ускорения в феврале.

Инфляционные ожидания населения несколько снизились. При этом они остаются все еще на высоком уровне. В основном это связано с ростом цен на продукты питания, ЖКУ и ГСМ.

Внешний инфляционный фон складывается нейтрально. Стоимость продовольствия на мировых рынках в марте демонстрирует небольшой рост преимущественно за счет повышения цен на растительные масла. Цены на зерновые продолжают снижаться на фоне реализации собранного урожая в странах-экспортерах и бесперебойного функционирования морских торговых путей.

Нефтяные котировки складываются несколько выше базового сценария, что будет благоприятно сказываться на торговом балансе Казахстана. Но при этом высокие цены на нефть могут привести к повышению внешнего инфляционного фона.

Внешние денежно-кредитные условия сохраняются жесткими. В 2024-2025 гг. ожидается более умеренное снижение ставок со стороны ФРС США. В то же время, ЕЦБ, несмотря на ожидаемый более слабый экономический рост в 2024 году, планирует сохранять сдерживающие денежно-кредитные условия для достижения среднесрочной цели по инфляции.

Рост экономики за январь-февраль 2024 года оценивается в 4,2% г/г, сложившись в пределах прогноза Национального Банка. Динамика показателей розничной торговли, объемов выдачи потребительских кредитов, а также динамика индекса деловой активности свидетельствуют о сохранении устойчивого внутреннего спроса в экономике. Ежемесячные индикаторы Национального Банка свидетельствуют о сохранении тенденции экономического роста в марте.

Проинфляционные риски обусловлены продолжением реформ в сфере регулируемых цен, последствиями аномальных паводков на территории Казахстана, а также неопределенностью, связанной с объемами бюджетных расходов, необходимых для их устранения.

Национальный Банк привержен задаче достижения цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе. Это требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время. В этой связи в текущих условиях пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Национальный Банк продолжит отслеживать устойчивую часть инфляции, которая не подвержена влиянию разовых факторов, таких как реформа регулируемых цен. Пространство для снижения базовой ставки начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 31 мая 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

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