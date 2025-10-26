В Нацбанке прокомментировали идею организации круглосуточных обменных пунктов для туристов в крупных гостиницах или центральных районах города, сообщает LS.

В ведомстве напомнили, что с 2019 года обменные пункты могут работать только с 9:00 до 20:00. Исключение сделано для тех, что расположены на железнодорожных вокзалах, в казино, международных аэропортах и пунктах пропуска через государственную границу — их график не ограничен.

Также уточняется, что обменники, размещённые в зданиях торговых объектов первой категории, имеют право работать до 22:00. Как пояснили в Нацбанке, данная мера введена для снижения рисков, связанных с безопасностью самих пунктов обмена и их клиентов. Кроме того, подобные ограничения считаются нормой во многих странах.

В заключение регулятор отметил, что жалоб или обращений, касающихся графика работы обменных пунктов, в том числе от иностранных туристов, в Нацбанк не поступало.

