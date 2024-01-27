Нацбанк обратился к казахстанцам

Сообщение появилось на официальном сайте Национального банка Казахстана.

Национальный Банк Казахстана сообщает, что возобновились случаи телефонного мошенничества. Мошенники демонстрируют поддельные документы для подтверждения своих «полномочий».

Напоминаем, что мошенники, представляясь работниками Департамента безопасности Национального Банка, вводят граждан в заблуждение. Данные схемы реализуются с участием подставных «работников Национального Банка» под предлогом «поимки мошенников в банках второго уровня». При этом мошенники даже отправляют поддельные удостоверения работников Национального Банка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов.

Кроме того, в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан.

В этой связи Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных «работников Департамента безопасности Национального Банка» прервать разговор и не принимать участие в проведении каких-либо «спецопераций по поимке мошенников».

Напоминаем, Национальный Банк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением, в том числе не привлекает граждан для проведения «специальных операций по поимке мошенников».

Национальный Банк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

Если ваши конфиденциальные данные уже разглашены, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

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