По факту ДТП с погибшим, имевшего место на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» полицией начато досудебное расследование., сообщает...
Мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к вашим финансам.
Что делать?
- Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям
Национальный Банк:
- не обслуживает счета физических лиц,
- не предлагает инвестиционные продукты.
При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации.
В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы
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