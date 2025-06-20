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Нацбанк обратился к казахстанцам

— Сегодня, 18:13
Изображение для новости: Нацбанк обратился к казахстанцам

Фото взято с inbusiness.kz

Мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к вашим финансам.

Что делать?

  • Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям
    Национальный Банк:
  • не обслуживает счета физических лиц,
  • не предлагает инвестиционные продукты.

При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации.

В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы



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