Мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к вашим финансам.

Что делать?

Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям

Национальный Банк:

не обслуживает счета физических лиц,

не предлагает инвестиционные продукты.

При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации.

В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы

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