Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Национального Банка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий. При этом, мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты «сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга».

Напоминаем, что НБК не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp, электронных писем, социальных сетей.

В этой связи Национальный Банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.

Данные схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников правоохранительных органов или Национального Банка Казахстана» под предлогом «процедуры страхования переводов от мошеннических действий», «поимки мошенников» в финансовых учреждениях, проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «специальных операциях» государственных органов Республики Казахстан.

В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.

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