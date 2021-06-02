Нацбанк обратился к казахстанцам

Национальный Банк предупредил казахстанцев об активизации мошенников, которые представляются работниками банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, передает Tengrinews.kz.
В Нацбанке отметили, что не обслуживают счета физических лиц, не проводят денежных расчетов и сделок. «Счета в Национальном Банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц», — говорится в сообщении.
«В случае получения подозрительных писем или звонков «от Национального Банка» с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы», — добавили в банке.
Напомним, ранее сообщалось, что в WhatsApp распространяется рассылка о денежных призах за участие в опросе. Подарки казахстанцам якобы дарит компания Disney к Международному дню защиты детей.
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