Нацбанк опубликовал заявление по ситуации с тенге

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Пресс-служба Национального банка Казахстана опубликовала заявление о текущей ситуации на валютном рынке страны, передает Tengrinews.kz.
В Нацбанке отметили, что ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной.
«Возросшие ожидания по неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки», — говорится в сообщении.
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