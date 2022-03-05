Нацбанк опубликовал заявление по ситуации с тенге

Что происходит с российским рублем

Санкции в отношении международных активов лишили Центробанк России возможности проведения валютных интервенций для снижения волатильности рубля, подчеркнул финрегулятор.

«В результате для стабилизации курса минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке. При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов и глобальный рынок. Котировки между ними различаются. Биржевой курс рубля на Мосбирже вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар», — добавили в Нацбанке.

Влияние рубля на нацвалюту

В заявлении подчеркивается, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, поэтому в курсообразовании тенге присутствует влияние рубля.

«Для недопущения дестабилизации ситуации 28 февраля торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили 98,1 миллиона долларов, или 61,5 процента от общего объема торгов за день. С 1 марта торги проходят в штатном режиме. С связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал 534,3 миллиона долларов, что составляет 60 процентов от общего объема торгов, из которых 414,3 миллиона составили конвертации для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и 120 миллионов — валютные интервенции», — заключили в пресс-службе.