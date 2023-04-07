Нацбанк озвучил решение по базовой ставке

Национальный банк объявил о сохранении базовой ставки на уровне 16,75 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на монетарный регулятор.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых с коридором +/- 1 процентный пункт», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Нацбанке, глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировала снижение.

«Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ. Совокупный баланс факторов продолжает поддерживать прежнюю коммуникацию о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных, в том числе параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ», — пояснили в регуляторе.

Инфляция начала демонстрировать замедление и соответствует траектории прогноза, заверили в Нацбанке. В марте 2023 года годовая инфляция ожидаемо снизилась до 18,1 процента в результате выхода из расчетов высокой базы прошлого года. В то же время замедление инфляции сдерживалось ростом тарифов регулируемых услуг в феврале и цен плодоовощной продукции на фоне потери урожая и заморозков в южных регионах, а также ростом стоимости услуг транспорта в условиях повышенного спроса. Месячная инфляция после прерывания динамики ее снижения в феврале 2023 года (1,3 процента месяц к месяцу) в марте продемонстрировала дальнейшее снижение до 0,9 процента. Тем не менее она продолжает формироваться выше исторической средней (0,6 процента в марте 2017-2021 гг.).

Устойчивая часть инфляции также демонстрирует замедление, но по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды, добавили в монетарном регуляторе.

Инфляционные ожидания после снижения в январе-феврале вновь ускорились. В марте ожидаемая инфляция через год оценивалась респондентами на уровне 16,5 процента (в феврале – 14,2 процента). Факторами инфляционных ожиданий являются: изменение цен на продукты питания, внешние события, изменение обменного курса тенге, а также рост зарплат и пенсий.

Рост экономики соответствует прогнозу Национального банка 3,5-4,5 процента по итогам года. Так, экономика Казахстана за январь-февраль 2023 года выросла на 4,3 процента. Сохраняется устойчивым внутренний спрос, о чем свидетельствует положительная динамика розничного товарооборота в результате реализации автомобилей, электробытовой техники, продуктов питания и одежды.

«При следующем решении по базовой ставке будет представлен обновленный прогноз по результатам майского раунда 2023 года. В ходе прогнозного раунда будут проанализированы новые входящие данные, в том числе ожидаемая более полная информация о параметрах реформ ценообразования регулируемых услуг и ГСМ и их прямом и косвенном влиянии на инфляцию», — пояснили в НБ.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 26 мая 2023 года в 12:00 по времени Астаны.

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