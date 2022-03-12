Нацбанк планирует увеличить пределы отклонения курсов покупки и продажи иностранной валюты, сообщается на сайте банка.

Речь идёт о разработке проекта «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года №86 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты».

«Проектом предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – с 6 тенге до 15 тенге, для евро – с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предлагаемые изменения направлены прежде всего на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка ввиду повышенной волатильности курса.