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Нацбанк повысил базовую ставку

nur.kz

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Национальный банк принял решение установить базовую ставку на уровне 14 процентов годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентного пункта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15 процентов, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 13 процентов.

Решение повысить базовую ставку отражает приверженность Национального банка проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также странах — торговых партнерах Казахстана и их переноса на внутренние цены. Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд», — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, годовая инфляция в марте 2022 года на фоне указанных факторов ускорилась до 12 процентов. Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары достигли 15,4 процента и 10,9 процента соответственно. Стоимость платных услуг выросла на 8,3 процента.

«Устойчивый характер ускорения инфляции отражается в росте цен по широкому набору товаров и услуг, что подтверждается существенным повышением показателей базовой инфляции в марте 2022 года. Инфляционные ожидания не заякорены и продолжают демонстрировать высокую волатильность.

Результаты опроса в марте указывают на снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий, отражая ухудшение геополитической ситуации и ослабление обменного курса национальной валюты. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 11,4 процента», — сообщили в ведомстве.

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