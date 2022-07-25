Нацбанк повысил базовую ставку

Национальный банк принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5 процента годовых, передает Tengrinews.kz.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5 процента годовых с процентным коридором +/– 1,0 процентных пункта», — говорится в сообщении.

С начала 2022 года Нацбанк повышал базовую ставку трижды. 24 января — с 9,75 до 10,25 процента, 24 февраля — до 13,5 процента годовых, 25 апреля — до 14 процентов годовых.

Что нужно знать о базовой ставке Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка. Как объясняют эксперты, базовая ставка определяет стоимость денег в финансовой системе. Она влияет на стоимость кредита и стоимость депозита. К примеру, стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки, плюс прибыль банка, плюс риски, зависящие от заемщика. Таким образом, рост базовой ставки означает рост процентов по кредитам и депозитам.

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