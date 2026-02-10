Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов выступил за пересмотр действующих правил досрочного изъятия пенсионных накоплений. Об этом он сообщил на расширенном заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам главы Нацбанка, существующие механизмы могут повлиять на размер будущих пенсионных выплат. Он подчеркнул, что для обеспечения достойного уровня пенсий необходимо повысить коэффициент замещения дохода.
«Для этого потребуется более строгий подход к определению порогов досрочного изъятия средств», — отметил Тимур Сулейменов.
При этом он добавил, что пенсионные активы продолжают демонстрировать рост. Однако для сохранения устойчивости пенсионной системы важно придерживаться долгосрочной инвестиционной стратегии и минимизировать чрезмерное использование накоплений до наступления пенсионного возраста.
