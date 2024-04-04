Нацбанк предупреждает казахстанцев

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных «документов частных судебных исполнителей», сформированных в рамках судебных производств и решений.

Злоумышленники с целью хищения денежных средств, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан «открытых и застрахованных счетов физических лиц» в Национальном Банке. При этом гражданам под предлогом осуществления денежных выплат и компенсаций, как потерпевшей стороне, предлагается внести страховой взнос, который впоследствии якобы будет покрыт из «средств Национального Банка».

Для повышения доверия граждан на поддельных документах также размещаются подписи, имена и печати от «уполномоченных лиц» государственных органов или частных судебных исполнителей. Такие «подтверждающие документы» предоставляются для того, чтобы убедить граждан осуществлять денежные переводы третьим лицам.

Напоминаем, что Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств граждан, а также не проводит денежные расчеты с населением.

В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477.

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