Национальный Банк Казахстана совместно с банками второго уровня в 2025 году выявил 206 поддельных денежных знаков на общую сумму 1 122 150 тенге. Из них 203 — банкноты и три — монеты.
По сравнению с 2024 годом количество обнаруженных фальшивых денег выросло на 90,7%. Тогда было зафиксировано 108 подделок.
Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом 5 000 тенге — выявлено 174 таких случая, что составляет 84,5% от общего числа фальшивок. На втором месте — купюры номиналом 10 000 тенге (22 случая или 10,7%). Также зафиксированы подделки банкнот номиналом 2 000 тенге — шесть случаев, 20 000 тенге — один случай, а оставшиеся 1,4% приходятся на монеты.
В Национальном Банке напомнили, что существуют простые способы самостоятельной проверки подлинности денежных знаков. Гражданам рекомендуют обращать внимание на защитные элементы и при сомнениях обращаться в финансовые учреждения или правоохранительные органы.
Поддельная Подлинная
Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.
Поддельная Подлинная
Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.
Поддельная Подлинная
Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.
Поддельная Подлинная
Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской, отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.
Поддельная Подлинная
Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта, на просвет не имеет целостности.
Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального Банка.
Национальный Банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.
В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.
Отстранение от занятий и новые требования к госпитализации: в Казахстане усилили меры из-за кори
Не выбрали режим — переведут автоматически: предупреждение казахстанским предпринимателям
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.