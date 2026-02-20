USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Нацбанк предупредил казахстанцев о 5000-ых купюрах

— Сегодня, 10:50
Изображение для новости: Нацбанк предупредил казахстанцев о 5000-ых купюрах

Фото взято с inbusiness.kz

Национальный Банк Казахстана совместно с банками второго уровня в 2025 году выявил 206 поддельных денежных знаков на общую сумму 1 122 150 тенге. Из них 203 — банкноты и три — монеты.

По сравнению с 2024 годом количество обнаруженных фальшивых денег выросло на 90,7%. Тогда было зафиксировано 108 подделок.

Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом 5 000 тенге — выявлено 174 таких случая, что составляет 84,5% от общего числа фальшивок. На втором месте — купюры номиналом 10 000 тенге (22 случая или 10,7%). Также зафиксированы подделки банкнот номиналом 2 000 тенге — шесть случаев, 20 000 тенге — один случай, а оставшиеся 1,4% приходятся на монеты.

В Национальном Банке напомнили, что существуют простые способы самостоятельной проверки подлинности денежных знаков. Гражданам рекомендуют обращать внимание на защитные элементы и при сомнениях обращаться в финансовые учреждения или правоохранительные органы.

                Поддельная                                                                                     Подлинная 

Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.

5000_1.png

                Поддельная                                                                                     Подлинная 

Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.

5000_2.png

                Поддельная                                                                                     Подлинная 

Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.

5000_3.png

                Поддельная                                                                             Подлинная 

Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской, отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.

5000_4.png

                Поддельная                                                                              Подлинная 

Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта, на просвет не имеет целостности.

5000_5.png

Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального Банка.

Национальный Банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.

В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.