В Юбилейном-2 построят школу, детсад и более 20 многоэтажек

В новом микрорайоне Юбилейный-2 в Костанае планируется масштабное строительство жилья и социальных объектов. Об этом рассказал аким города Марат Жундубаев.
По словам главы города, в Юбилейном-2 предусмотрено строительство школы, детского сада и не менее 20 многоквартирных жилых домов.
Кроме того, власти намерены улучшить транспортную связанность новых районов с центральной частью Костаная.
Одним из ключевых проектов станет строительство путепровода по улице К. Доненбаевой.
В то же время микрорайон Юбилейный практически завершен. Там осталось построить только бюджетный детский сад, земельный участок для которого уже подготовлен. Для реализации проекта требуется поддержка со стороны управления образования.
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