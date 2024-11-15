В Юбилейном-2 построят школу, детсад и более 20 многоэтажек





В новом микрорайоне Юбилейный-2 в Костанае планируется масштабное строительство жилья и социальных объектов. Об этом рассказал аким города Марат Жундубаев.

По словам главы города, в Юбилейном-2 предусмотрено строительство школы, детского сада и не менее 20 многоквартирных жилых домов.

Кроме того, власти намерены улучшить транспортную связанность новых районов с центральной частью Костаная.

Одним из ключевых проектов станет строительство путепровода по улице К. Доненбаевой.

В то же время микрорайон Юбилейный практически завершен. Там осталось построить только бюджетный детский сад, земельный участок для которого уже подготовлен. Для реализации проекта требуется поддержка со стороны управления образования.

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