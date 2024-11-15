У Plaza в Костанае хотят построить подземный переход через четырехполосную дорогу

В Костанае рассматривают возможность строительства подземного пешеходного перехода возле торгово-развлекательного центра Plaza и строящейся гостиницы Novotel. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.
По словам акима, предложение уже озвучено инвесторам, реализующим проект строительства гостиницы.
«Мы попросили собственников проекта сделать красивый подземный переход, чтобы люди могли при загруженности оставлять автомобили и безопасно переходить дорогу. Это важно, потому что дорога будет шириной 14 метров», — отметил глава города.
Предполагается, что автомобилисты смогут оставлять машины на парковке возле футбольной арены и безопасно добираться до гостиничного комплекса через подземный переход.
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