Нацбанк предупредил о мошенниках, которые крадут деньги за несколько минут





Национальный Банк Казахстана предупредил граждан о новых схемах мошенничества, с помощью которых злоумышленники получают доступ к мобильным телефонам и персональным данным.

Как сообщили в Нацбанке, мошенники все чаще используют методы социальной инженерии, особенно в местах массового скопления людей — в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, где люди нередко спешат и теряют бдительность.

Одна из распространенных схем — просьба дать мобильный телефон якобы для срочного звонка. За несколько минут злоумышленники могут перевести деньги через банковские приложения или установить на устройство программы удаленного доступа, такие как HopToDesk, RustDesk, RuDesktop, AnyDesk или TeamViewer.

После установки таких программ мошенники получают возможность дистанционно управлять смартфоном, читать SMS-сообщения, получать доступ к банковским приложениям, государственным электронным сервисам и личным данным.

Еще одна схема связана с бесплатной фото- или видеосъемкой на улице. Злоумышленники представляются начинающими фотографами или мобилографами и предлагают принять участие в съемке для пополнения портфолио. Полученные изображения и видеозаписи могут использоваться для создания дипфейков с применением искусственного интеллекта, а также в других мошеннических схемах, включая рассылку ложных сообщений с просьбой перевести деньги.

В Национальном Банке призвали казахстанцев не передавать мобильные телефоны незнакомым людям, не сообщать SMS-коды, реквизиты банковских карт и другие персональные данные.

Также в ведомстве напомнили, что сотрудники Национального Банка не звонят гражданам по аудио- и видеосвязи, не обслуживают счета физических лиц и не проводят денежные расчеты с населением.

Если вы столкнулись с мошенническими действиями, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

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