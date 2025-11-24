Национальный Банк Казахстана сообщил о росте случаев мошенничества, связанных с так называемыми «ошибочными переводами». Злоумышленники рассылают ложные SMS о якобы зачисленных средствах, после чего звонят, представляются отправителем и просят «вернуть деньги». Такие уведомления — поддельные, подчёркивают в регуляторе.

Как работает схема

Фейковые SMS : приходит сообщение о зачислении средств. Следом поступает звонок с просьбой вернуть «ошибочный» перевод.

: приходит сообщение о зачислении средств. Следом поступает звонок с просьбой вернуть «ошибочный» перевод. Реальное зачисление с последующим давлением: на счёт гражданина действительно поступают деньги, после чего его убеждают отправить их на счёт третьего лица — под предлогом срочной ситуации (лечение ребёнка, «ошибка бухгалтера» и т. п.) или угрозами «обращения в правоохранительные органы». Часто мошенники представляются «сотрудниками силовых структур» или «работниками Нацбанка», выманивая личные и платёжные данные.

Что делать при подозрительном сообщении или звонке

Проверяйте операции только в официальном приложении/интернет-банкинге вашего банка.

вашего банка. Не переходите по ссылкам из неизвестных SMS и мессенджеров.

из неизвестных SMS и мессенджеров. Не диктуйте коды , реквизиты карт, CVV/CVC, PIN и логины/пароли.

, реквизиты карт, CVV/CVC, PIN и логины/пароли. Не переводите деньги третьим лицам , даже если на счёт фактически поступили средства.

, даже если на счёт фактически поступили средства. Сразу свяжитесь со своим банком для уточнения процедуры возврата средств законному отправителю и, при необходимости, подайте заявление в отделении.

Важно знать

Сотрудники Национального Банка не звонят гражданам по аудио/видео-связи, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестиции или страхование средств и не проводят расчёты с населением. Любые подобные обращения — признак мошенничества.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, сохраняйте спокойствие, фиксируйте детали (номер телефона, текст SMS) и обращайтесь в свой банк, а также в правоохранительные органы.

