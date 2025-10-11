Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что в целях снижения уровня потребкредитования сейчас рассматриваются меры по снижению коэффициента долговой нагрузки (КДН), передает LS.



«Активный рост потребкредитования является одним из факторов повышения инфляции. Коллег из министерства нацэкономики тоже беспокоит эта ситуация. Ранее по линии АРРФР был принят ряд мер, в том числе законодательных и микропруденциальных. КДН – это большой вопрос. Снизить его с 50% до 30% непросто», – считает Т. Сулейменов.

Он отметил, что в данном случае необходимо понять, что движет рынком потребкредитования.

«Мы видим что номинальные и реальные доходы населения снижаются, и в этом отношении они где-то замещают те или иные выпадающие доходы за счет потребкредитов. Если попытаемся резко придушить потребкредиты, то мы боимся, что появится серый или черный рынок», – добавил он.

Он не исключил, что КДН может быть снижен до 30%.

«Мы видим, что рынок начал перегреваться. Будет КДН 30%, или 35%, или 40,5% – покажут расчеты. Но то, что этот вопрос находится на столе обсуждения, да, я подтверждаю. Там вопрос даже не в ставке, а в доходах, это большой методологический вопрос. Мы этим как раз и занимаемся», – пояснил глава Нацбанка.

Он также подтвердил, что увеличение лимитов по программе «7-20-25» может привести к сокращению числа заемщиков.

«Общий объем программы у нас как было запланировано 100 млрд тенге, так и остается. Получится, что количество заемщиков уменьшится. Потому что на единицу кредит будет выше», – подчеркнул главный банкир.

Накануне Нацбанк повысил базовую ставку.

Какой будет погода в воскресенье в Костанае и области 11 октября в Костанайской области ожидается ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с....

Проблема казахстанских водителей в России решена Водителям из Казахстана, выполняющим международные перевозки, отменили ограничение на пребывание в России сроком 90 дней....