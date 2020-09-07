Нацбанк принял решение о базовой ставке

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% годовых. Об этом сообщается на сайте НБ.

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с сохранением процентного коридора +/-1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,50%.

Решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Проинфляционные риски выражаются в слабозаякоренных инфляционных ожиданиях, в повышении волатильности на финансовых рынках на фоне нарастания санкционной риторики в отношении России, ожиданиях более медленного восстановления спроса на нефть и риске дальнейшего стимулирования экономической активности фискальными и квазифискальными мерами. При этом наблюдается влияние и дезинфляционных факторов, связанных с сокращением экономической активности, замедлением потребительского спроса и ожидаемым снижением цен на продовольственные товары на мировых рынках.

Текущий уровень базовой ставки позволит сохранить контроль над динамикой инфляционных процессов и обеспечить плавное замедление годовой инфляции на среднесрочном горизонте.

До конца года ожидается ускорение годовой инфляции до 8,0%, ближе к нижней границе предыдущего прогноза 8,0-8,5%.

Инфляционные процессы ускорятся по причине сохранения высокого роста цен на продукты питания и некоторого ускорения инфляции платных услуг. В то же время слабая динамика реальных денежных доходов населения и ожидаемое снижение цен на мировые продовольственные товары будут ограничивать рост инфляции в 2020 году.

В 2021 году инфляция будет постепенно замедляться к верхней границе целевого коридора 4-6% по итогам года. Замедление инфляционных процессов будет происходить из-за высокой базы инфляции, сложившейся в 2020 году, и слабого внешнего инфляционного давления. Дополнительное дезинфляционное влияние будет оказывать нормализация роста цен на продовольственные товары. Вместе с тем, снижение инфляции будет сдерживаться дополнительным выделением в 2021 году целевого трансферта из Национального фонда РК на сумму 1 трлн. тенге.

Снижение потребительской и инвестиционной активности оказывает давление на совокупный спрос. Введенные карантинные меры оказали негативное влияние на доходы населения, отразившись на снижении потребительской активности. Основным фактором послужило замедление роста реальной заработной платы наемных работников. Кроме того, закрытие и приостановка деятельности отдельных производств привели к ухудшению ситуации на рынке труда.

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