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Нацбанк принял решение по базовой ставке

Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых, передает Tengrinews.kz.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Решение принято в условиях соответствия фактической инфляции прогнозам Национального банка. Динамика внутренних и внешних инфляционных процессов, а также траектория экономического роста складываются в соответствии с базовым сценарием прогноза Национального банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что месячная инфляция плавно замедляется при одновременном ее превышении своих среднегодовых значений. Баланс рисков инфляции остается смещенным в пользу проинфляционных рисков при высокой устойчивой части инфляции и ускорившихся инфляционных ожиданиях. Продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику. Сохраняющиеся риски требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 24 февраля в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, в 2022 году Нацбанк повышал базовую ставку шесть раз. 5 декабря 2022 года Нацбанк принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75 процента.

Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка.

Как объясняют эксперты, базовая ставка определяет стоимость денег в финансовой системе. Она влияет на стоимость кредита и стоимость депозита. К примеру, стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки, плюс прибыль банка, плюс риски, зависящие от заемщика. Таким образом, рост базовой ставки означает рост процентов по кредитам и депозитам.

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