Нацбанк принял решение по базовой ставке

Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых, передает Tengrinews.kz.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых с коридором +/– 1 процентный пункт. Решение основывалось на обновленных прогнозах Национального банка, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции. Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями. Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе.

В январе 2023 года годовая инфляция продолжила рост, составив 20,7 процента. Главным драйвером остается рост цен на продукты питания. При этом, месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд до 1,1 процента (с 1,8 процента в сентябре 2022 года), но все еще превышает среднеисторическое значение. Аналогично месячной инфляции показатели базовой инфляции также замедляются, но формируются на высоких уровнях.

«Инфляционные ожидания снизились после достижения пика в декабре 2022 года, что согласуется с предпосылками предыдущего прогноза. Тем не менее, инфляционные ожидания все еще высоки и явный тренд на их снижение пока не сформирован, что создает препятствие к быстрому замедлению инфляции», — отметили в Нацбанке.

Глобальная инфляция начала замедляться, на это повлияло снижение цен на энергоресурсы и некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок. В то же время риски ускорения инфляции в мире на фоне напряженного рынка труда, сильного потребительского спроса и открытия Китая после пандемии остаются повышенными. По прогнозам глобальная инфляция постепенно замедлится в течение прогнозного периода, что будет сопровождаться проведением жесткой монетарной политики центральных банков, а также более слабым ростом мировой экономики. На фоне прогнозируемого снижения инфляции в странах-торговых партнерах давление на потребительские цены в Казахстане будет ослабевать.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 7 апреля в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, в 2022 году Нацбанк повышал базовую ставку шесть раз. 5 декабря 2022 года Нацбанк принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75 процента.

Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка.

Как объясняют эксперты, базовая ставка определяет стоимость денег в финансовой системе. Она влияет на стоимость кредита и стоимость депозита. К примеру, стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки, плюс прибыль банка, плюс риски, зависящие от заемщика. Таким образом, рост базовой ставки означает рост процентов по кредитам и депозитам.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.