Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Годовая инфляция по итогам марта повысилась до 10%, складываясь в границах прогнозного диапазона (10-12%). Ключевым драйвером годовой инфляции остается сфера услуг ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в 1 квартале и удорожания рыночных услуг. Возрастает вклад продовольственной инфляции как в месячном, так и в годовом выражении.

В месячной динамике начали проявляться первые признаки стабилизации. В марте инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг. Схожую динамику демонстрирует базовая — 0,9% и сезонно очищенная инфляция — 1,0%.

Однако текущая инфляция в среднем за январь-март (или 1 квартал) с поправкой на сезонность все еще ускоряется, достигнув в пересчете на год уровня 14,2%. Этому способствуют продолжение тарифных реформ, процикличное фискальное стимулирование и устойчивый потребительский спрос.

Краткосрочные инфляционные ожидания населения несколько снизились в марте при росте неопределенности в опросах. Долгосрочные инфляционные ожидания остались повышенными. При этом ожидания профессиональных участников по уровню инфляции возросли с 8,7% до 10,6%.

Внешний фон остается проинфляционным из-за высоких мировых цен на продовольствие и двузначной инфляции в ключевом торговом партнере – России. В развитых экономиках инфляция демонстрирует тенденцию к замедлению с начала года, однако усиливается неопределенность. В этих условиях ФРС продлила паузу в цикле снижения, сохранив ставку без изменений. Кроме того, ФРС пересмотрела ряд прогнозов, ожидая более умеренного роста ВВП и несколько повышенную инфляцию. ЕЦБ, напротив, продолжил снижать ставку для поддержания экономической активности, при этом указывая на возросшие риски ценового давления, обусловленного тарифными мерами и растущими бюджетными расходами, что может приостановить дезинфляционный процесс. В целом отмечается рост неопределенности и рисков снижения спроса в мировой экономике из-за торговой политики США, что уже отразилось в существенном снижении цен на нефть и резко возросшей волатильности на финансовых рынках.

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