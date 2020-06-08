Нацбанк принял решение по базовой ставке

Национальный Банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/– 2 п.п. Ситуация в мировой экономике стабилизировалась, а на отдельных товарных и финансовых рынках демонстрирует оживление.

Помимо внешнего фона, давление на потребительские цены в Казахстане оказывают и внутренние факторы. Дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики будут основываться на динамике факторов развития ситуации на мировых рынках сырьевых товаров, возобновления роста экономической активности в стране, а также степени отклонения фактической динамики инфляции от прогнозной траектории.

«Годовая инфляция складывается выше целевого коридора 4-6%, установленного на 2020-2021 годы. В мае 2020 года годовая инфляция составила 6,7%. Инфляционные процессы формируются под воздействием карантинных мер в Казахстане и в странах – торговых партнерах, а также ослабления курса тенге и его переноса во внутренние цены. Основной вклад в динамику инфляционных процессов продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, которые в мае подорожали на 10,7% в годовом выражении,

достигнув максимального значения с октября 2016 года. Ускорение продовольственной инфляции было связано как с повышенным спросом на отдельные товары, так и

ограниченным предложением в результате нарушения цепочек поставок сырья и продукции в условиях соблюдения карантинных мер. Динамика непродовольственной инфляции остается умеренной, годовой рост составил 5,3%. Рост цен на платные услуги замедлился до 3,0% в результате отрицательного вклада со стороны регулируемых коммунальных услуг», — говорится в сообщении банка.

Национальный Банк пересмотрел прогноз по инфляции до конца текущего года. В рамках разработки Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на

2020-2024 годы, который предполагал сценарий цены на нефть 20-25 долларов США за баррель и рассматривался Правительством как базовый для целей антикризисного плана,

инфляция оценивалась на уровне 9-11% к концу текущего года. В соответствии с уточненными оценками по рынку нефти и базовым сценарием Национального Банка, предполагающего стоимость нефти на уровне 35-40 долларов за баррель в среднем в 2020 году, годовая инфляция прогнозируется на уровне 8,0-8,5% по итогам 2020 года.

Инфляционные ожидания населения остаются относительно стабильными.

«Введение в стране чрезвычайного положения и карантинных мер в марте для борьбы с пандемией COVID-19 обусловило существенное ухудшение экономической

активности. По данным КС МНЭ, в январе-апреле 2020 года ВВП сократился на 0,2% в годовом выражении в результате снижения объемов оптовой и розничной торговли в апреле на 34,8%, транспортных услуг – на 36,6%. Наблюдалось замедление деловой активности в отдельных секторах обрабатывающей промышленности на фоне падения внешнего и внутреннего спроса. При этом, перевод работников на дистанционную работу и введение онлайнобучения привели к росту объемов услуг связи, услуг по доставке. Положительный вклад также внесли отрасли здравоохранения, государственного управления, добывающий сектор и сельское хозяйство. Несмотря на постепенное ослабление карантинных мер в мае-июне текущего года, экономическая активность продолжает находиться под негативным влиянием введенных ограничений», — говорится в сообщении Национального банка.

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