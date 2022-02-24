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Нацбанк принял внеочередное решение по базовой ставке

inbusiness.kz

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Базовую ставку повысили до 13,5%.

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п.

Решение вступает в силу 24 февраля 2022 года.

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